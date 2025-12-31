Индия сократила закупку нефти РФ / © ТСН.ua

Снабжение российской нефти в Индию в декабре может опуститься до минимума за последние три года. По оценкам аналитической компании Kpler, отслеживающей морские перевозки, в текущем месяце Индия импортирует примерно 1,1 млн баррелей российской нефти в сутки. Это самый низкий показатель с ноября 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в последние месяцы спрос Индии на российскую нефть постепенно снижался на фоне ужесточения санкций со стороны США.

В частности, крупнейший частный нефтепереработчик страны — Reliance — в конце октября приостановил закупку российской нефти. Это произошло после того, как США ввели санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа и предоставили импортерам месяц для завершения операций с этими компаниями.

Пока Reliance переориентировалась на закупку нефти у поставщиков, не находящихся под санкционными ограничениями.

По данным Kpler, во второй декаде декабря поставки российской нефти в Индию сократились до 712 тыс. баррелей в сутки, после чего объемы снова начали постепенно расти. Для сравнения, в ноябре импорт оценивался на уровне 1,8 млн баррелей в день.

Ранее индийские чиновники прогнозировали, что среднесуточные поставки в декабре составят около 800 тыс. баррелей.

Аналитики связывают сокращение импорта, прежде всего, с паузой в закупках со стороны Reliance, которая раньше была крупнейшим покупателем российской нефти.

Кроме того, по информации Kpler, уменьшились поставки в нефтяной терминал HPCL-Mittal Energy Ltd. в Мундри. В то же время компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. в декабре вообще не импортирует российскую нефть — впервые с сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия тратит на войну значительно меньшую долю своей экономики, чем Украина, однако ее экономическая модель постепенно разрушается, а стагнация продолжается уже более года.

Ранее информировали, что генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес заявил, что стратегия победы Украины заключается в уничтожении способности России экспортировать нефть и газ.