Импорт российской нефти в Индию в декабре упал до минимума за три года — Bloomberg
Основной причиной аналитики называют усиление санкций со стороны США и изменение закупочной стратегии крупнейших индийских нефтепереработчиков.
Снабжение российской нефти в Индию в декабре может опуститься до минимума за последние три года. По оценкам аналитической компании Kpler, отслеживающей морские перевозки, в текущем месяце Индия импортирует примерно 1,1 млн баррелей российской нефти в сутки. Это самый низкий показатель с ноября 2022 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в последние месяцы спрос Индии на российскую нефть постепенно снижался на фоне ужесточения санкций со стороны США.
В частности, крупнейший частный нефтепереработчик страны — Reliance — в конце октября приостановил закупку российской нефти. Это произошло после того, как США ввели санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа и предоставили импортерам месяц для завершения операций с этими компаниями.
Пока Reliance переориентировалась на закупку нефти у поставщиков, не находящихся под санкционными ограничениями.
По данным Kpler, во второй декаде декабря поставки российской нефти в Индию сократились до 712 тыс. баррелей в сутки, после чего объемы снова начали постепенно расти. Для сравнения, в ноябре импорт оценивался на уровне 1,8 млн баррелей в день.
Ранее индийские чиновники прогнозировали, что среднесуточные поставки в декабре составят около 800 тыс. баррелей.
Аналитики связывают сокращение импорта, прежде всего, с паузой в закупках со стороны Reliance, которая раньше была крупнейшим покупателем российской нефти.
Кроме того, по информации Kpler, уменьшились поставки в нефтяной терминал HPCL-Mittal Energy Ltd. в Мундри. В то же время компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. в декабре вообще не импортирует российскую нефть — впервые с сентября 2022 года.
