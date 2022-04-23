"Импортозамещение" не помогает: Кремль хочет контрафактом ввозить Apple, Tesla, Jaguar и другие зарубежные товары

"Импортозамещение" не помогает: Кремль хочет контрафактом ввозить Apple, Tesla, Jaguar и другие зарубежные товары

Россия сама же опровергает свой миф об импортозамещении. Минпромторг планирует ввозить на территорию РФ зарубежные товары, которые из-за санкций не могут экспортироваться в Кремль.

В частности, среди них автомобильные бренды Tesla и Jaguar, технологические бренды Apple и Samsung, консоли XBox и Play Station и десятки других производителей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на приказ Минпромторга в распоряжение агентства.

В документе отмечается, что контрафакт — это "параллельный импорт", предусматривающий ввоз в страну без разрешения правообладателя на товар, продажа которого началась в других странах мира.

Более широкий список "контрафактных товаров" РФ:

Автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.

Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Двигатели и части к Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и так далее, утомляют Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и так далее, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone. Смартфоны и техника: Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и т.д. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo.

Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и т.д. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo. Также в список вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.

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