Импортозамещение не удалось: в России производителей предупреждают о "критической" опасности отечественного ПО

Импортозамещение не удалось: в России производителей предупреждают о "критической" опасности отечественного ПО

Федеральная служба по техническому экспортному контролю страны-оккупанта проинформировала предприятия оборонно-промышленного комплекса об опасности использования антивирусных программ, разработанных в РФ.

Об этом 29 апреля сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Анализ угроз безопасности информации указывает, что "зарубежными хакерскими группировками при реализации компьютерных атак на информационную структуру РФ активно эксплуатируются уязвимости программного обеспечения".

Главная опасность связана с использованием государственными органами программных продуктов российского "импортозамещения". В первую очередь антивирусные программы Касперского: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security и другие.

Оказалось, что использование этих программ приводит к перехвату управления компьютером, утечке информации, возможности установки и выполнения стороннего программного кода и прочее. Уровень опасности связанный с их использованием оценивается от "среднего" до "критического".

Напомним, в российском Санкт-Петербурге появилась инсталляция ZAMESTIM. Ее сделали из первых букв названий иностранных брендов, ушедших с российского рынка из-за вторжения в Украину. Так, россияне составили слово "заместим" из первых букв от Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA и MilkyWay.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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