Западная разведка сообщила, что знала имя украинского гражданина — частного спонсора, якобы профинансировавшего подрыв газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Его намеренно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину.

Об этом в среду сообщило в своем материале британское издание The Times.

Источник сообщает, что уже через неделю после взрывов на "Северных потоках" сотрудники одной из скандинавских делегаций в Брюсселе получили разведданные о том, что за подрывами стоят именно частные лица из Украины, а не граждане США, РФ или Польши. Дипломатам сообщили, что данная информация не будет обнародована.

Как пишет издание, имя частного спонсора диверсии – украинца, которого не называют, не связано с правительством президента Зеленского.

Вот как издание объясняет, почему имя украинского спонсора решили скрыть:

"В НАТО хотели уберечь Украину от публичной ссоры с Германией, которая тянула время с поставкой жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Это вполне справедливо — они, видимо, знали, кто несет ответственность раньше администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были ошеломлены докладом и упорно отрицают свою причастность", — пишут в The Times.

По информации источника, "влиятельная фигура", якобы профинансировавшая операцию, не собиралась укреплять позиции оппонентов по поставке оружия Германией, которые давят на правительство Олафа Шольца.

The Times пишет, что сложная операция включала в себя привлечение яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников отверг причастность якобы "проукраинской группы" к подрыву газопроводов. Он назвал странной публикацию другого западного издания – New York Times о причастности "проукраинской группы" к подрыву "Северных потоков".

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