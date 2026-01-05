"Иначе нам конец": Туск предупредил о главной угрозе ЕС

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жесткой оговоркой по поводу будущего Европейского Союза. На фоне обострения внешнеполитических вызовов и разногласий внутри блока польский лидер заявил: без консолидации усилий континент рискует окончательно потерять свое влияние.

Об этом сообщает Politico .

По словам Туска, слабая и разделенная Европа перестает быть весомым игроком на мировой арене. Это отрицательно сказывается на отношении к ней как врагов, так и союзников.

«Это уже сейчас понятно. Мы должны, наконец, поверить в собственные силы, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», — сказал он.

Отмечается, что тревожные заявления Варшавы прозвучали на фоне новых геополитических амбиций Вашингтона. Президент США Дональд Трамп снова актуализировал вопрос установления контроля над Гренландией, мотивируя это интересами национальной безопасности. Американский лидер пообещал «разобраться» с этим вопросом в ближайшие месяцы.

В то же время очередным вызовом для единства Брюсселя стала военная операция США в Венесуэле. Реакция стран ЕС оказалась неоднородной. К примеру, глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к сдержанности. Эту позицию поддержали 26 стран, кроме Венгрии.

По анализу Politico, Испания фактически отделилась от общего курса ЕС, осудив действия Вашингтона как нападение на суверенитет Венесуэлы. Также Италия назвала действия Штатов законным ответом на «гибридные атаки». Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан использовали ситуацию для критики современного мирового устройства, заявив о его окончательном распаде.

В издании отметили, что такая «многоголосие» лишь подтверждает опасения Туска: отсутствие общей оборонной и внешней стратегии делает Европу уязвимой перед односторонними действиями великих государств.

Напомним, Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов, в связи с чем президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.