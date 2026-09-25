«Иначе Россия просто пойдет дальше»: президент Чехии призвал НАТО сбивать самолеты РФ

Петер Павел / © Getty Images

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно четко демонстрировать готовность реагировать на действия России.

Об этом пишет Fox News .

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Павел, являющийся генералом в отставке и в прошлом возглавлявший Военный комитет НАТО, предположил, что Альянсу в определенный момент может понадобиться сбивать российские самолеты или беспилотники, если они будут продолжать проверять реакцию союзников.

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"Может наступить момент, когда нам придется сбить некоторые из этих самолетов или беспилотников, проверяющих нашу готовность", - заявил президент Чехии.

Он пояснил, что страны НАТО стремятся не допустить дальнейшей эскалации, однако такая осторожность, по его мнению, может иметь и другое последствие. Павел предупредил, что Россия может воспринять воздержание союзников как признак отсутствия готовности к решительным действиям.

«Я боюсь, что они увидят отсутствие у нас воли к решительным действиям. В русском смысле это означает слабость. А они уважают силу», – сказал он.

На этом фоне военная разведка Дании также предупредила о возможном усилении Россией гибридных атак против НАТО в ближайшие месяцы. В то же время риск ограниченного военного нападения РФ на одну или несколько стран Альянса, граничащих с Россией, датская разведка оценила как низкий, но растущий.

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Павел назвал агрессивную политику России прямой угрозой европейской безопасности и подчеркнул, что соответствующие риски продолжают увеличиваться.

По его словам, подобную модель действий Москвы он уже наблюдал во время работы в НАТО. В частности, президент Чехии упомянул о случаях, когда российские самолеты провоцировали американских пилотов в небе над Сирией, а также неоднократно нарушали воздушное пространство Турции. В 2015 году Турция сбила российский военный самолет.

«С одной стороны, они провоцируют. С другой стороны, проверяют, какой будет наша реакция», — пояснил Павел.

Президент Чехии отметил, что в НАТО уже предусмотрены процедуры в случае непреднамеренного нарушения воздушного пространства. Они, в частности, предусматривают предупреждение экипажей и попытки установить связь с ними.

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В то же время Павел отметил различие между случайным нарушением границы и ситуациями, когда самолет намеренно входит в воздушное пространство союзника и не реагирует на попытки установить контакт.

«Если это делается намеренно и нарушитель не реагирует на наши меры, нам придется действовать, поскольку в противном случае Россия пойдет дальше», — заявил президент Чехии.

Отдельно Павел выразил сомнение в том, что Путин действительно стремится к переговорам о прекращении войны в Украине. По его словам, он не видит со стороны России существенных шагов, свидетельствующих о реальной готовности к переговорному процессу.

Павел отметил, что Москва публично говорит о готовности к переговорам, однако выдвигает условия, которые, по его словам, фактически лишили бы Украины суверенитета.

Для начала настоящих переговоров, считает президент Чехии, Россия должна сначала согласиться на прекращение огня, а уже после этого начать переговоры без предварительных условий.

В то же время Павел обратил внимание на еще одну проблему, которую продемонстрировали войны в Украине и на Ближнем Востоке. Речь идет о сокращении запасов вооружения стран НАТО и ограниченных возможностях оборонной промышленности быстро удовлетворять растущий спрос.

«Учитывая объемы боеприпасов — особенно высокоточных, — тратящихся за короткий промежуток времени, мы с обеих сторон Атлантики прекрасно понимаем, насколько нам не хватает запасов такого вооружения», — сказал он.

Президент Чехии подчеркнул, что и европейские государства, и США должны сделать соответствующие выводы. В частности, речь идет о необходимости увеличения производства вооружения и реформирования систем его закупок, которые Павел назвал "чрезвычайно длительными и неповоротливыми".

Ранее сообщалось, что разведка Дании предупредила о росте рисков ограниченного военного вторжения или гибридных атак России против одной из стран НАТО уже в ближайшие месяцы .

Мы ранее информировали, что залет российского Ми-8 в Польшу является частью подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО .

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