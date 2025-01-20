Инаугурация Трампа: новоизбранный президент США прибыл в Капитолий – кто еще присутствует (фото)

После визита в Белый дом, Байден и Трамп отправились в Капитолий.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией Трамп прибыли в Белый дом. Там их встретили нынешний президент Джо Байден, каденция которого подходит к концу и первая леди Джилл Байден.

Об этом сообщает CNN.

Далее президент Джо Байден и новоизбранный президент Дональд Трамп ехали в одном лимузине в Капитолий США перед сегодняшней церемонией принесения присяги.

Они не ездили вместе четыре года назад, когда Трамп пропустил присягу Байдена, но вернулись к той же традиции. По традиции покидающий свой пост президент сопровождает новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги.

Также Трамп во время своей каденции не пригласил Байдена на традиционное чаепитие перед инаугурацией. Байден оказался не злопамятным и решил придерживаться всех традиций, ранее нарушивших Трамп.

Встреча своего преемника, Джо Байден сказал: "Добро пожаловать домой".

Впервые за 40 лет церемония пройдет внутри из-за "особо опасных температур" на улице.

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден поздравляют вице-президента Камала Гаррис и второго джентльмена Дага Эмгофа по их прибытии в Белый дом / Фото: Associated Press

Среди гостей, прибывших в Капитолий, бывший президент Билл Клинтон и бывшая первая леди Хиллари Клинтон; Илон Маск, близкий соратник Трампа, возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE); генеральный директор Apple Тим Кук; Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и ведущий подкастов Джо Роган.

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Сундар Пичаи и Илон Маск в Ротонде Капитолия США в Вашингтоне

Также было замечено, как прибыли некоторые из избранных Трампом представителей кабинета министров.

Бывшие президенты и первые леди – в том числе Билл Клинтон и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и Лора Буш – начали заходить в ротонду Капитолия на инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа.

Бывший президент США Джордж Буш и Лора Буш

На церемонии присутствует бывший президент США Барак Обама. На минувшей неделе бывшая первая леди Мишель Обама объявила, что не придет на инаугурацию.

Из лидеров других государств поздравить Трампа прибыли президент Аргентины Хавьер Милеи и премьер Италии Джорджия Мэлони, которых он пригласил лично, вопреки сложившейся традиции. Президент Владимир Зеленский, как и многие другие мировые лидеры, такого приглашения не получил.

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