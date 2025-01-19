Инаугурация Трампа спровоцировала многотысячные протесты в Вашингтоне – Reuters

По мнению протестующих приход к власти Дональда Трампа поставит под угрозу конституционные права разных меньшинств и уязвимых групп населения.

Тысячи людей собрались в субботу, 18 января, в Вашингтоне, чтобы выразить протест против инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая состоится в понедельник, 20 января.

Об этом пишет Reuters.

В субботу "Народный марш" протестующих прошел по центру Вашингтона мимо Белого дома и мемориала Линкольна. Активисты, выступающие за права женщин, расовую справедливость и другие гражданские движения, выступили против новой политики Трампа, которая, по их словам, поставит под угрозу конституционные права разных меньшинств и уязвимых групп населения.

Издание отмечает, что противники Трампа собирались на протесты и перед первой его инаугурацией в 2017 году. Однако восемь лет назад они были "гораздо более масштабными".

"Протесты против инаугурации Трампа на этот раз менее масштабны, отчасти потому, что движение за права женщин в США кажется многим активистам более раздробленным после победы Трампа. Организаторы прогнозировали, что примут участие 50 000 человек, в то время как местная полиция ожидала около 25 000. По всей стране было запланировано еще более 300 маршей", – пишут авторы статьи.

Протестующие планируют митинговать все выходные / Фото: скриншот с видео

В марше протеста приняли участие группы по защите репродуктивных прав, экоактивисты и защитники гражданских прав.

"Многие люди разочарованы. Многие люди чувствуют, что мы так долго боролись, но ничего не изменилось", — сказала журналистам 26-летняя Оливия Хоффман, сотрудница калифорнийского центра, который поддерживает неимущих женщин и трансгендерную молодежь.

Другой протестующий пришел на марш протеста, чтобы выступить против давления Трампа на Канаду. На плакате, который он нес, была надпись "Мы не ваш 51-й штат". На других плакатах были надписи "Феминистки против фашистов" и "Люди превыше политики".

"Я рада, что некоторые люди здесь полны надежд. Но это не я. Я думаю, что мы обречены", — сказала Нэнси Робинсон, 65-летняя пенсионерка из Мэриленда, которая тоже приняла участие в марше протеста.

Лидеры движения за гражданские права говорят, что они будут митинговать все выходные.

"Мы должны показать, что нас больше, и мы не собираемся отступать", — заявили участники.

Напомним, Илона Маска уже называют "теневым президентом США". В Белом доме для него уже готовят кабинет возле Трампа.

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