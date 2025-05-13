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Инаугурационная месса Папы Льва XIV: что известно о визите Зеленского
В Офисе президента ответили, примет ли участие Зеленский в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане в воскресенье, 18 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует поучаствовать в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане, которая запланирована на 18 мая.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Reuters.
По словам Ермака, Зеленский будет в Ватикане, если разрешат обстоятельства. Ведь все зависит от результатов переговоров, состоявшихся ранее в Турции.
«Конечно, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что он будет рад быть в Риме в этот день», — отметил Ермак.
Руководитель ОП также подчеркнул, что Ватикан может стать площадкой для переговоров с другими мировыми лидерами.
«Это прекрасное место для таких встреч. Встреча с Трампом это подтвердила», — сказал он.
Ермак также намекнул на возможные «кулуарные» встречи во время мессы и рассказал о первом телефонном разговоре между Зеленским и Папой Львом XIV, во время которого Папа «очень тепло говорил об Украине» и пообещал «сделать все возможное для достижения справедливого и продолжительного мира».
Напомним, глава Украины подтвердил свой визит в Турцию 15 мая. Там он встретится с лидером страны Реджепом Эрдоганом.
По словам Зеленского, если на встречу в Турцию не приедет Путин, тогда лидеры США и Европы должны реализовать свои обещания по поводу санкций.
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