Инцидент на "Укрзализныце" и лесные пожары в мире. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- К девушкам, которые ехали поездом Львов-Мариуполь, цеплялся попутчик, однако на их жалобы вяло отреагировали проводница, начальник поезда и наряд полицейских, которых потом пришлось вызвать на помощь. Читать дальше ->
- Власть в округе Плумас, что в американском штате Калифорния заявили о розыске четырех человек, пропавших без вести в результате большого природного пожара под названием "Дикси". Читать дальше ->
- Европейский союз пустил в действие механизм гражданской защиты для помощи Греции и другим странам Средиземноморья в тушении лесных пожаров. Читать дальше ->
- В Польше полицейские задержали агрессивно настроенного человека. За сутки он умер. А люди вышли на протесты. Читать дальше ->
- Власти китайского города Ухань, где началась эпидемия коронавируса, сделали тестирование на COVID-19 почти всего населения, проверив при этом более 11,28 миллиона жителей. Читать дальше ->