Инцидент с эсминцем: Британия ответила на обвинения Путина в "провокации"

Британская сторона в очередной раз подтвердила, что не признает законной оккупацию Крыма, и считает полуостров, как и воды у него, украинским.
В Великобритании отреагировали на обвинения президента России Владимира Путина, который назвал проход британского эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма.
Об этом заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона, информирует "Европейская правда".
"Этот корабль ВМС Великобритании осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", — отметил он.
Таким образом британская сторона в очередной раз подтвердила, что не признает законной оккупацию Крыма, и считает полуостров, как и воды у него, украинскими.
Отметим, что во время прямой линии Путин назвал проход корабля Defender "провокацией", которая проводилась не только британцами, но и американцами".
Глава государства-агрессора заявил, что "эсминец зашел в военных целях, пытаясь с помощью самолета-разведчика раскрыть действия российских вооруженных сил".
- Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю вблизи незаконно аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
- Министерство обороны Великобритании, впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
- Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, снял событие на камеру.