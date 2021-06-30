Инцидент с эсминцем: Британия ответила на обвинения Путина в "провокации"

Инцидент с эсминцем: Британия ответила на обвинения Путина в "провокации"

Британская сторона в очередной раз подтвердила, что не признает законной оккупацию Крыма, и считает полуостров, как и воды у него, украинским.

В Великобритании отреагировали на обвинения президента России Владимира Путина, который назвал проход британского эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма.

Об этом заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона, информирует "Европейская правда".

"Этот корабль ВМС Великобритании осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", — отметил он.

Таким образом британская сторона в очередной раз подтвердила, что не признает законной оккупацию Крыма, и считает полуостров, как и воды у него, украинскими.

Отметим, что во время прямой линии Путин назвал проход корабля Defender "провокацией", которая проводилась не только британцами, но и американцами".

Глава государства-агрессора заявил, что "эсминец зашел в военных целях, пытаясь с помощью самолета-разведчика раскрыть действия российских вооруженных сил".

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю вблизи незаконно аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

на его пути. Министерство обороны Великобритании, впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, снял событие на камеру.

Обстрел британского эсминца российскими военными возле аннексированного Крыма — "Секретные материалы"

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