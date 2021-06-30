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Инцидент с эсминцем: Британия ответила на обвинения Путина в "провокации"

Инцидент с эсминцем: Британия ответила на обвинения Путина в "провокации"

Фото із соцмереж

Британская сторона в очередной раз подтвердила, что не признает законной оккупацию Крыма, и считает полуостров, как и воды у него, украинским.

В Великобритании отреагировали на обвинения президента России Владимира Путина, который назвал проход британского эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма.

Об этом заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона, информирует "Европейская правда".

"Этот корабль ВМС Великобритании осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", — отметил он.

Таким образом британская сторона в очередной раз подтвердила, что не признает законной оккупацию Крыма, и считает полуостров, как и воды у него, украинскими.

Отметим, что во время прямой линии Путин назвал проход корабля Defender "провокацией", которая проводилась не только британцами, но и американцами".

Глава государства-агрессора заявил, что "эсминец зашел в военных целях, пытаясь с помощью самолета-разведчика раскрыть действия российских вооруженных сил".

  • Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю вблизи незаконно аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
  • Министерство обороны Великобритании, впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
  • Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, снял событие на камеру.

Обстрел британского эсминца российскими военными возле аннексированного Крыма — "Секретные материалы"

Обстрел британского эсминца российскими военными возле аннексированного Крыма — "Секретные материалы"

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