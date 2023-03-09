Инцидент с российским самолетом в Мачулищах: в КГБ Беларуси нашли "польский след"

В белорусской спецслужбе говорят, что с территории Польши для попытки "теракта" доставили, в частности, "средства поражения".

Оперативный сотрудник КГБ Беларуси в эфире государственного телевидения заявил, что к попытке организации теракта с российским самолетом А-50У на аэродроме в Мачулищах причастны спецслужбы Польши.

Об этом сообщают белорусские пропагандисты из государственного агентства БелТА.

"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий с большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней было задействовано несколько человек из числа так называемых беглецов, которые сейчас находятся на территории Польши”, — заявил кагебист, фамилии которого не называют.

По его словам, эти люди причастны к каналам организации доставки в Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения проникновения "террориста" на территорию, а также к "подготовке и реализации маршрутов его эвакуации".

Напомним, ранее белорусские пропагандисты заявили, что силовики обнаружили так называемого "украинского диверсанта", которого обвиняют в инциденте с российским самолетом в Мачулищах. Его зовут Николай Швец. Мужчина рассказал, как его якобы "готовили" к теракту в Беларуси.

26 февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси был поврежден российский самолет А-50У, осуществляющий корректировку для нанесения ракетных ударов боевой авиацией РФ по территории Украины.

Читайте также: