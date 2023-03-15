Инцидент со сбитым беспилотником США: Госдеп считает, что Россия действовала неумышленно

В США заверили, что "тесно сотрудничают" с союзниками и партнерами по этому вопросу.

Столкновение российского истребителя с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, вероятно, было непреднамеренным со стороны России.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует The Gardian.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что инцидент со сбитым Россией американским беспилотником над Черным морем "расследуется".

Блинкен отказался говорить о мотивах или намерениях инцидента, добавив, что нужно продолжить расследование.

"Что я могу сказать очень четко, это было опрометчивое и опасное действие", — отметил госсекретарь и заверил, что США "тесно сотрудничают" с союзниками и партнерами по этому вопросу.

Избиение американского дрона MQ-9 Reaper

Напомним, что 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Один из российских истребителей ударил по винту MQ-9, поэтому американские военные были вынуждены затопить беспилотник.

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Посол РФ заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами и призвал американскую авиацию держаться подальше "от российской границы".

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что инцидент с беспилотником показывает готовность России повышать ставки.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал действия России "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

ТСН.ua собрал все подробности инцидента и мнения экспертов.