Подводные кабели являются важной ареной глобального соперничества. Россия как континентальное государство, имеющее наземный доступ к Интернету, рассматривает эту инфраструктуру как точку давления на Запад.

Причастность России к разрыву электрокабеля Estlink-2, соединяющего Финляндию и Эстонию, вызвала серьезные опасения по поводу возможного саботажа ключевой инфраструктуры Европы. Инцидент произошел на Рождество и, по предварительным данным, связан с судном Eagle S, которое ходит под флагом Островов Кука.

Об этом пишет издание The Hill.

Западные чиновники утверждают, что Eagle S является частью российского "теневого флота", созданного для обхода санкций. Судно, по их данным, могло повредить кабель якорем, затянув его на глубину до 62 миль. Финская полиция уже конфисковала судно, но пока неясно, была это случайность или целенаправленное действие.

Повреждение кабеля вызвало минимальные помехи в работе системы, однако сам факт инцидента накалил проблему безопасности подводной инфраструктуры, особенно в условиях войны России против Украины.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что эти атаки являются частью масштабной кампании:

“Попытки диверсий в Балтийском море – это не случайные происшествия. Они являются частью схемы, направленной на подрыв нашей энергетической и цифровой инфраструктуры".

Масштабная угроза для Европы

Это не первый подобный случай. В 2023 году Китай также обвинялся в повреждении кабелей в европейских водах, включая авианосец Yi Peng 3, который, по подозрениям, целенаправленно перерезал несколько подводных кабелей. В ноябре того же года гонконгское судно повредило самый важный газопровод между Эстонией и Финляндией.

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Эксперты из Австралийского института стратегической политики Якуб Джанда и Джеймс Корера отметили:

"Эти инциденты показывают, что ось Россия-Китай все больше работает синхронно. Нужна политическая воля и единство в целях, чтобы дать ясно понять, что это недопустимо”.

В августовском отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечено, что подводные кабели являются важной ареной глобального соперничества. Россия как континентальное государство, имеющее наземный доступ к Интернету, рассматривает эту инфраструктуру как точку давления на Запад.

Меры по защите

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении усилить военное присутствие в Балтийском море для защиты подводной инфраструктуры. Европейские правительства призывают к инвестициям в новые технологии защиты подводных кабелей и созданию безопасных цепочек снабжения.

Международные соглашения, такие как статья 113 Конвенции ООН по морскому праву, предусматривают наказание за повреждение подводных кабелей, но часто сталкиваются с трудностями в реализации, особенно в международных водах.

Глобальная важность

На сегодняшний день в мире функционирует более 600 подводных кабелей, обеспечивающих большую часть передачи данных между континентами. Согласно исследованию Фонда Карнеги, они уязвимы к физическим атакам, взломам и шпионажу.

Подводная кабельная промышленность контролируется преимущественно компаниями из США, Франции и Японии, но Китай активно пытается увеличить свою долю рынка через компанию HMN Technologies.