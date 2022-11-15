Индия догоняет Китай: в ООН назвали количество людей на планете и спрогнозировали, когда будет рост населения

Согласно оценкам ООН, население мира составляет 8 миллиардов человек. За несколько лет оно может вырасти до 8,5 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно последним прогнозам ООН, население планеты может возрасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 году и 10,4 миллиарда в 2100 году.

Рост населения в целом замедлился

В ежегодном отчете World Population Prospect, опубликованном в понедельник ко Всемирному дню народонаселения отмечается, что количество глобального населения сегодня растет самыми медленными темпами с 1950 года, упав менее чем на один процент в 2020 году.

В то время как мировому населению понадобилось 12 лет, чтобы возрасти с 7 до 8 миллиардов, и понадобится примерно 15 лет – к 2037 году – чтобы оно достигло 9 миллиардов, что свидетельствует о том, что общие темпы роста мирового населения замедляются.

Страны с высоким уровнем рождаемости, как правило, имеют самый низкий доход на душу населения. Глобальный рост населения со временем все больше сосредотачивается среди беднейших стран мира, в частности, в Африке.

Индия догоняет Китай

Китай остается фаворитом по численности населения в стране. Из -за роста населения страна ввела строгую политику одного ребенка с 1980 по 2015 год, чтобы удержать численность под контролем.

Но теперь ООН ожидает, что население Китая станет сокращаться со следующего года, когда Индия, вероятно, станет самой густонаселенной страной в мире.

Коэффициент рождаемости в Китае, составлявший 1,16 в 2021 году, был ниже стандарта ОЭСР 2,1 для стабильного населения и является одним из самых низких в мире. По словам демографов, пандемия коронавируса и строгие меры Китая по ее прекращению также могли оказать большое влияние на желание многих людей иметь детей.

По словам демографов, в этом году количество новорожденных в Китае сократится до рекордно низкого уровня, опустившись ниже 10 миллионов по сравнению с 10,6 миллионами прошлого года, что уже на 11,5% меньше, чем в 2020 году.

В прошлом году Пекин начал разрешать парам иметь до трех детей, и правительство заявило, что работает над достижением "должного" уровня рождаемости.

"Мы ожидаем, что старение населения будет расти очень быстро. Это очень важная ситуация, с которой столкнулся Китай, в отличие от 20 лет назад", – сказал Шэнь Цзяньфа, профессор Китайского университета Гонконга.

Доля населения старше 65 лет сейчас составляет около 13%, но ожидается резкий рост. Сокращающаяся рабочая сила сталкивается с растущим бременем заботы о растущем пожилом населении.

Обеспокоенный перспективой старения общества Китай пытается поощрить пары рожать больше детей с помощью налоговых льгот и денежных пожертвований, а также более щедрые декретные отпуска, медицинское страхование и жилищные субсидии.

Но демографы говорят, что этих мер недостаточно. Они ссылаются на высокие расходы на образование, низкие зарплаты и продолжительный рабочий день, а также разочарование из-за ограничений COVID и общее состояние экономики.

Напомним, что война, развязанная Путиным, и мобилизация приведут к самому масштабному демографическому кризису в России. Демографы прогнозируют, что рождаемость в РФ, вероятно, снизится до 1 миллиона.