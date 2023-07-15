Индия и Франция договорились совместно строить мирный план для Украины

Индия и Франция намерены разработать общий план прекращения развязанной Россией войны против Украины.

Об этом пишет Le Monde, подводя итоги визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж.

По данным издания, Нарендры Моди с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорились о работе над мирной инициативой, которая будет отличаться от предложенных ранее.



Моди после встречи с Макроном поручил правительству подготовить предложения, которые помогут выйти из "дипломатического тупика".



Министр иностранных дел Индии Винай Кватра 14 июля сообщил, что Моди настаивает на переговорах по окончании агрессии РФ.



"Во время дискусий между двумя лидерами наблюдают очень четкое понимание и осознание позиции друг друга относительно российско-украинского конфликта. Премьер-министр Моди был, пожалуй, самым решительным сторонником урегулирования конфликта путем дипломатического диалога", — заявил глава индийского МИД.

Напомним, глава МИД Германии рассказала, есть ли возможность переговоров с кремлевским диктатором Путиным.

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