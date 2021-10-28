Индия и Непал страдают от разрушительных наводнений: погибли по меньшей мере 150 человек

Индия и Непал страдают от разрушительных наводнений: погибли по меньшей мере 150 человек

Синоптики прогнозируют, что дождь будет идти еще до конца недели.

По меньшей мере полторы сотни погибших и десятки пропавших без вести — Индия и Непал страдают от разрушительных наводнений.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 28 октября.

Отмечается, что мощные ливни в регионе не прекращаются уже больше недели. С берегов вышли реки, размыты дороги и подтоплены тысячи домов.

Так, в индийском городе Найнитал за сутки выпало более 70 сантиметров осадков – это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Синоптики прогнозируют, что дождь будет идти еще до конца недели.

Новости мира: Индия и Непал страдают от разрушительных наводнений - погибли минимум 150 человек

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