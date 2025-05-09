Индия и Пакистан обменялись мощными ударами в Кашмире: погибли гражданские

Повреждены магазины после ночного обстрела из Пакистана в контролируемой Индией части Кашмира / © Associated Press

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Индийские и пакистанские войска в течение ночи на 9 мая вели мощный артиллерийский и стрелковый обстрел вдоль линии разграничения в Кашмире. В результате погибли по меньшей мере пять мирных жителей.

Об этом сообщает AP.

Ночные обмены артиллерийскими ударами особенно интенсивными были в Пакистане. Как сообщил местный полицейский Адил Ахмад, погибли по меньшей мере четверо гражданских, еще 12 получили ранения в районах вблизи Линии контроля, разделяющей Кашмир. Жители приграничных городов сообщили, что обстрелы продолжались до утра 9 мая.

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«Мы привыкли к перестрелкам между Пакистаном и Индией на Линии контроля, но прошлая ночь была особенной», — сказал житель района Чакоти у границы Мохаммад Шакил.

С индийской стороны военные заявили, что пакистанские войска в нескольких местах обстреливали их позиции из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Индийские солдаты дали ответ, в результате чего продолжались ожесточенные перестрелки до самого утра.

По данным полиции, в секторе Ури погибла женщина, еще двое гражданских были ранены. Общее число погибших среди гражданского населения в Индии с 7 мая возросло до 17 человек.

Какая причина конфликта между Индией и Пакистаном?

Ситуация между Индией и Пакистаном резко обострилась после теракта 22 апреля, направленного против туристического объекта в Кашмире, контролируемого Индией. Тогда погибли 26 гражданских, большинство из которых были индийскими туристами-индуистами. Индийская сторона обвинила Пакистан в причастности к нападению, однако Исламабад решительно отверг эти обвинения.

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7 мая индийские Военно-воздушные силы нанесли удары по нескольким целям на территории Пакистана, которые, по утверждению Нью-Дели, имели отношение к экстремистским группировкам. Пакистанские чиновники заявили, что в результате бомбардировок погиб 31 гражданский. Также Исламабад утверждает, что сбил пять индийских истребителей.

8 мая стало известно, что на границе между Пакистаном и Индией произошло крупное воздушное сражение длиной в час с участием 125 истребителей.