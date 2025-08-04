Индия идет наперекор США: Моди сделал заявление о тарифах

Флаг Индия / © pixabay.com

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично дал понять, что не подвергнется давлению со стороны США, несмотря на введенные президентом Дональдом Трампом 25% пошлины на индийский экспорт и предупреждение о санкциях за торговлю с Россией.

Об этом пишет издание Times of India.

В выступлении на митинге в Уттар-Прадеш Моде призвал граждан покупать исключительно индийские товары, поддерживая курс на экономический суверенитет и развитие внутреннего производства. Его заявление прозвучало на фоне обострения торговых напряжений с Вашингтоном и критики участия Индии в БРИКС и ее тесных связей с Москвой.

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"Мировая экономика переживает нестабильность. Пора выбирать индийское", - сказал Моди. "Мы должны защищать наших фермеров, малые предприятия и молодежь, которая нуждается в работе".

Параллельно Индия не планирует сворачивать закупку российской сырой нефти. По информации Bloomberg, правительство не давало указания нефтеперерабатывающим предприятиям менять поставщиков. И государственные, и частные компании оставляют за собой право принимать бизнес решения самостоятельно.

Два высокопоставленных индийских чиновника также подтвердили New York Times, что Дели не собирается прекращать импорт нефти из России даже в случае давления со стороны администрации Трампа.

Напомним, кроме Индии, требования Трампа по закупке нефти в России категорически отверг Китай, заявив, что будет действовать исключительно в пределах собственных национальных интересов.

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