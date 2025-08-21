Индия испытала баллистическую ракету: способна нести ядерное оружие и достигать любой точки Китая.

Индийская ракета. / © Associated Press

Индия заявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности. Она может нести ядерную боеголовку и достичь любой части Китая.

Об этом сообщает CNN и The Guardian.

Ракету Agni-5 запустили в восточном штате Индии Одиша накануне, 20 августа. Власти заявили, что они "подтвердили все операционные и технические параметры".

По данным Центра стратегических и международных исследований проекта противоракетной обороны, дальность полета ракеты составляет более 5000 километров.

"Это ставит конкурентов Индии - таких как Китай и Пакистан, в зону досягаемости этого оружия", - отмечает CNN.

Отмечается, что Нью-Дели и Пекин ведут упорную борьбу за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения между странами резко ухудшились после смертельных столкновений на их общей гималайской границе в 2020 году.

Ракета Agni-5 также является частью оборонной стратегии Индии против ядерного соперника Пакистана. Весной этого года между странами произошел короткий, но смертельный конфликт. Обе стороны нанесли удары по территориям друг друга. В частности, Индия атаковала ракетами контролируемые пакистанскими властями районы Кашмира.

Ракета Agni-5 является частью стратегии премьер-министра Индии Нарендры Моди по укреплению оборонных возможностей страны. Ожидается, что в этом месяце он совершит первый за семь лет визит в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Заметим, по информации SIPRI, сейчас у Китая 600 ядерных боеголовок, Индия — 180, а Пакистан — 170. Однако прогнозируется, что к 2035 году КНР будет владеть уже 1500 боеголовками.

Напомним, Reuters со ссылкой на американских военных экспертов пишет о том, что Китай увеличивает арсенал ядерного оружия. По данным американского «Бюллетеня атомных ученых», Пекин расширяет и модернизирует свои арсеналы ядерного оружия быстрее, чем любое другое ядерное государство, и накопил уже около 600 боеголовок.