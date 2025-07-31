Россия теряет рынок сбыта нефти / © ТСН.ua

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Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии на этой неделе остановили импорт российской нефти. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлину в размере 100% за сотрудничество с Россией.

Об этом сообщили Reuters четыре источника в нефтеперерабатывающей отрасли.

По информации собеседников агентства, от нефти из государства-агрессора отказалась в том числе Indian Oil Corp — крупнейшая нефтяная компания страны, которая управляет половиной индийских НПЗ суммарной мощностью 60 млн тонн в год.

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Импорт из России прекратили также компании Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical.

Индийские НПЗ, по словам собеседников Reuters, ищут замену российскому сырью и начали закупать нефть у ближневосточных стран ОПЕК и в Западной Африке.

Крупнейшими покупателями российской нефти в Индии остаются частные нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries и Nayara Energy, долю в которой имеет «Роснефть». Последняя попала под 18-й пакет европейских санкций и теперь испытывает трудности с продажей своих нефтепродуктов.

До недавнего времени Индия была крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой морем.

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Напомним, в среду, 30 июля, Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин в отношении всего экспорта Индии в США, а также штрафа за покупку Индией российского оружия и нефти.

По прогнозам экспертов, введенный в последнем пакете санкций ЕС ценовой лимит на российскую нефть приведет к тому, что государство-агрессор уже к концу 2025 года потеряет от 15 до 30 миллиардов долларов