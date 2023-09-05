Индия может официально изменить название страны: озвучен новый вариант

В Индии заявили, что хотят вернуть себе историческое название.

Индия планирует официально сменить название страны на Бхарат. Это решение может быть принято на специальной сессии парламента.

Об этом пишет The Economic Times.

Издание отмечает, что правительство Нарендры Моди, вероятно, внесет резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш также подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под названием "президент Бхарата" вместо привычного "президент Индии".

Там отмечают, что многие политики поддерживают переименование Индии в Бхарат.

"Британцы сменили название Бхарата на Индию. В статье 1 Конституции сказано: "Индия, то есть Бхарат". Наша страна была известна под названием "Бхарат" на протяжении тысячелетий. Это древнее название этой страны, встречающееся в древних санскритских текстах", — заявляют индийские политики.

Отметим, что Бхарат происходит от санскритского имени древнеиндийского царя Бхараты, история которого была описана в "Махабхарате".

Напомним, Индия просит США разблокировать замороженные за сотрудничество с Россией деньги.

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