Индия наносит удар по "нефтяным" деньгам Путина: что готовит страна

Индия сокращает импорт российской нефти / © ТСН

Индия готовится в феврале импортировать рекордный за шесть лет объем саудовской нефти, почти сравняв показатели с российскими поставками. Это происходит на фоне продолжающегося давления со стороны США с требованием сократить закупки нефти у РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индия наращивает импорт нефти из Саудовской Аравии

Поставки в Индию нефти из Саудовской Аравии могут вырасти до 1 — 1,1 млн баррелей в сутки. Как отметил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия, это станет самым высоким показателем с ноября 2019 года. По оценкам компании, такие объемы почти сравняются с поставками из России, что заметно сократит разрыв между двумя экспортерами, который ранее значительно увеличился после резкого наращивания закупок российской нефти Индией после начала полномасштабной войны против Украины.

Давление США на Индию усилилось в начале месяца после заявления президента Дональда Трампа о том, что Нью-Дели якобы согласился прекратить импорт российской нефти в рамках торговой договоренности. В то же время индийские власти публично прямо этого не подтвердили.

Несмотря на это, Россия, вероятно, сохранит статус крупнейшего поставщика в этом месяце, если объемы достигнут верхней границы прогноза Kpler — примерно 1,2 млн баррелей в сутки, хотя тенденция к снижению поставок сохраняется.

После вторжения РФ в Украину в 2022 году Индия стала одним из главных покупателей российской нефти. Тогда страны ОПЕК+ были вынуждены предлагать ее со значительными скидками, поскольку много других государств избегали энергоносителей, связанных с Москвой. На пике импорт российской нефти Индией достигал около 2 млн баррелей в сутки.

В марте Индия сократит импорт нефти из РФ до 1 млн баррелей

По прогнозам Kpler, уже в следующем месяце эти объемы могут сократиться до 800 тыс. — 1 млн баррелей в сутки. Дополнительно на уменьшение повлияет плановое техническое обслуживание нефтеперерабатывающего завода компании Nayara Energy Ltd. в апреле — мае, который после санкций Евросоюза полностью зависит от российского сырья.

Для России сокращение доли на индийском рынке означает потерю важного канала сбыта нефти, вытесненной из Европы после начала войны. Зато для Саудовской Аравии возвращение лидерства означало бы восстановление стратегического влияния на одном из самых динамичных нефтяных рынков мира.

Напомним, в начале февраля Reuters информировало, что индийские НПЗ прекращают закупку российской нефти с поставкой в апреле, чтобы способствовать заключению торгового соглашения с США до марта. По информации издания, Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries начали отклонять предложения на весну, а импорт российского сырья упал до двухлетнего минимума. США планируют снизить пошлины для Индии, однако администрация Трампа предупредила об их возвращении, если закупки в РФ возобновятся.

К слову, накануне четвертой годовщины вторжения в Украину нефтегазовые доходы РФ обвалились до минимумов времен пандемии из-за усиления санкций США и ЕС. В частности, администрация Трампа ударила по «Роснефти» и «Лукойлу», а Индия под давлением Вашингтона начала отказываться от российской нефти. Дополнительным ударом стал запрет ЕС на топливо из российского сырья и охота на «теневой флот», что заставило Кремль продавать ресурсы с огромными скидками (Urals упал ниже 38 долл. за баррель).