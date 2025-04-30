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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Индия нападет на Пакистан в течение 24 часов: заявление правительства

Напряжение между Индией и Пакистаном растет: министр предупреждает о военных действиях.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Индийские военные

Индийские военные / © Associated Press

Индия может напасть на Пакистан в ближайшие сутки — 24-36 часов.

Об этом министр информации и вещания Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети Х 29 апреля.

«Пакистан располагает достоверными разведывательными данными о том, что Индия намерена совершить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов, использовав инцидент в Пахалгаме как повод», — говорится в заявлении министра.

Тарар подчеркнул, что на любую агрессию против Пакистана будет решительный ответ.

«Индия будет нести полную ответственность за возможные катастрофические последствия для региона», — отметил министр.

Напомним, 22 апреля вблизи корорта в Пахалгаме в индийском регионе Кашмир, который с 40-х годов является ареной борьбы Индии и Пакистана, малоизвестная группировка боевиков под названием «Фронт Сопротивления» совершила теракт, убив 25 туристов. В Нью-Дели обвинила Исламабад в поддержке этой группировки. Пакистан все отрицал.

Через несколько дней после теракта Пакистан открыл огонь по индийским постам в нескольких районах вдоль Линии контроля. Индия ответила. Тогда заговорили о возможной войне между двумя ядерными государствами.

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