Индия отказалась от российского СПГ, несмотря на дефицит: названы причины

Танкер из СПГ / © Getty Images

Индия отказалась от закупки российского сжиженного природного газа, на который распространяются американские санкции.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, такая позиция демонстрирует «тонкий баланс», которого третий по величине импортер и потребитель нефти в мире пытается соблюдать между гарантированием энергетических поставок и избеганием рисков, связанных с подсанкционным СПГ.

В материале говорится, что скрыть происхождение сжиженного газа значительно сложнее, а риск нарушения санкционного законодательства гораздо выше.

Кроме того, отказ Индии от российского газа свидетельствует и об ограниченных возможностях Москвы переориентировать экспорт СПГ на новые рынки сбыта.

Один из информированных источников сообщил, что разгрузка СПГ с российского завода «Портовая», находящегося под санкциями США и расположенного в Балтийском море, оказалась невозможной, хотя в середине апреля Индия была указана как пункт назначения.

По словам собеседника агентства, судно находилось под мониторингом, несмотря на то, что документы свидетельствовали о якобы нероссийском происхождении груза.

Танкер Kunpeng емкостью 138 200 кубометров движется к терминалу импорта СПГ в Дахедж на западе Индии. В настоящее время судно находится вблизи сингапурских вод, а пункт назначения в системе не указан.

Еще один источник пояснил, что поставки сырой нефти можно скрывать из-за перегрузки между судами прямо в море, однако из СПГ это сделать гораздо труднее из-за спутниковой слежки.

В то же время, Индия готова покупать российский СПГ, который не находится под санкциями. Однако большинство таких объемов в настоящее время поставляется в Европу.

Также источники сообщили, что Китай остается одним из крупнейших покупателей как разрешенного, так и подсанкционного российского СПГ.

