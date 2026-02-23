Индия отложила торговые переговоры с США после решения суда по пошлинам Трампа

Нарендра Моди и Дональд Трамп / © Associated Press

Индия приостановила подготовку к торговым переговорам с США после того, как Верховный суд признал незаконной значительную часть пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве торговли Индии.

По информации собеседника агентства, решение о переносе поездки было принято после консультаций между представителями обоих государств. Новая дата визита пока не согласована. Причиной послужила неопределенность вокруг дальнейшей торговой политики США после вердикта суда.

Индийская делегация планировала прибыть в Вашингтон в воскресенье, 22 февраля, чтобы завершить согласование временного торгового соглашения. В начале февраля стороны пришли к предварительной договоренности о снижении штрафной пошлины с 25% до 18% на часть экспорта, связанного с закупкой российской нефти.

В обмен на это Индия обязалась в течение пяти лет приобрести американской продукции на 500 миллиардов долларов. Речь идет, в частности, об энергоносителях, самолетах и запчастях к ним, драгоценных металлах и высокотехнологичных товарах.

Между тем, оппозиционная сила — Индийский национальный конгресс — призвала временно остановить реализацию договоренностей и пересмотреть их условия. Представители партии также раскритиковали премьер-министра Нарендра Моди за совместное заявление, сделанное еще до оглашения решения американского суда.

В Министерстве торговли Индии отметили, что сейчас анализируют последствия вердикта и ожидают дальнейших действий со стороны США.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил федеральный закон, введя масштабные экстренные тарифы.

Позже президент США сообщил о подписании указа, вводящего 10% пошлину на импорт из всех государств мира, а впоследствии заявил о его повышении до 15%.