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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Индия отреагировала на гибель своих граждан в результате удара РФ по судну из Одессы

Удар по судну произошел в воскресенье после его выхода из порта Одессы.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Индии

Флаг Индии / © pixabay.com

МИД Индии подтвердил гибель четырех своих граждан в результате российского ракетного удара по гражданскому судну GOLDEN LEO, вышедшему из порта Одессы после загрузки зерном.

Об этом сообщает Reuters.

В Нью-Дели решительно осудили атаку, подчеркнув, что обстрелы коммерческих судов и создание угрозы для жизни гражданских моряков неприемлемы.

По информации индийского внешнеполитического ведомства, удар по судну произошел в воскресенье уже после выхода из порта Одессы. В результате атаки погибли четверо граждан Индии.

Еще один индийский моряк получил тяжелые ранения. В настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что РФ нанесла ракетный удар по гражданскому торговому судну, выходившему из украинского порта в Одесской области, в результате атаки погибли 10 человек.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы.

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Дата публикации
Количество просмотров
8
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