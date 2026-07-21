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Индия отреагировала на гибель своих граждан в результате удара РФ по судну из Одессы
Удар по судну произошел в воскресенье после его выхода из порта Одессы.
МИД Индии подтвердил гибель четырех своих граждан в результате российского ракетного удара по гражданскому судну GOLDEN LEO, вышедшему из порта Одессы после загрузки зерном.
Об этом сообщает Reuters.
В Нью-Дели решительно осудили атаку, подчеркнув, что обстрелы коммерческих судов и создание угрозы для жизни гражданских моряков неприемлемы.
По информации индийского внешнеполитического ведомства, удар по судну произошел в воскресенье уже после выхода из порта Одессы. В результате атаки погибли четверо граждан Индии.
Еще один индийский моряк получил тяжелые ранения. В настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что РФ нанесла ракетный удар по гражданскому торговому судну, выходившему из украинского порта в Одесской области, в результате атаки погибли 10 человек.
Мы ранее информировали, что российские войска атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы.