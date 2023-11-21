Индия подняла истребители из-за НЛО – была парализована работа аэропорта (видео)

Военно-воздушные силы Индии подняли два истребителя для расследования обнаружения НЛО вблизи аэропорта.

Восточное командование ВВС Индии подняло в воздух два истребителя Rafale для обнаружения замеченного в небе над Импхалом – столицей восточного штата Манипур, вблизи аэропорта, – неопознанного летательного объекта (НЛО).

Об этом сообщает Independent.

Сообщение об обнаружении неопознанного летательного объекта (НЛО) вблизи аэропорта поступило примерно в 14:30 по местному времени, 19 ноября.

Военно-воздушные силы Индии (IAF) на несколько часов запретили полеты в международном аэропорту Бир-Тикендраджит, столице штата Имфал.

Как заявил неназванный чиновник одного из федеральных полицейских агентств Индии, объект "был виден невооруженным глазом".

"IAF активировал свой механизм реагирования противовоздушной обороны на основе визуальных данных из аэропорта Имфал", — говорится в сообщении IAF в соцсети X.

Власти Индии не раскрыли конкретные подробности своего расследования об обнаружении НЛО.

На видео, которое распространили в социальных сетях, видна маленькая белая точка на горизонте возле аэропорта.

#BREAKING : В настоящее время, Air-defence readiness #India был проведён по иностранному государству, который имел luminous object (UFO), путешествуя по направлению к Imphal Airport близ Myanmar. На intercept the UFO, два Rafale EHs из #IndianAirForce 's 101sq from Hashimara AFS, Jalpaguiri были скрамблены. pic.twitter.com/fqkkneQtIs — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 20, 2023

"Вскоре после получения информации об НЛО вблизи аэропорта Имфал истребитель Rafale из соседней авиабазы был поднят на поиски НЛО", – цитирует представителя Минобороны Индии информационное агентство ANI.

Первый самолет вернулся, а позже отправили еще один для расследования. В отчетах говорится, что второй истребитель также не обнаружил никаких признаков НЛО.

Истребители были оснащены современными датчиками и совершили полет на низких высотах над подозрительной зоной вблизи аэропорта, но ничего подозрительного не обнаружили.

Расследование длилось несколько часов, и рейсы в аэропорту Имфал возобновили работу только после 17:30, 19 ноября, после того, как власти получили разрешение от IAF.

Два рейса были перенаправлены из аэропорта, а три рейса были отложены, прежде чем было разрешено возобновить работу.

Напомним, в России объявляли план "Режим" из-за "НЛО" из Латвии.

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