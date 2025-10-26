ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Индия полностью отказывается от российской нефти, а Китай сократит закупки — Трамп

Он анонсировал дальнейшие санкционные шаги против российских агрессоров, если Кремль не согласится прекратить войну.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении объемов закупок российской нефти со стороны Китая и полном отказе Индии от импорта.

Об этом он заявил во время пресс-конференции .

В ходе беседы с журналистами его спросили, планирует ли он обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос закупок энергоресурсов из РФ и беспокоит ли его сотрудничество Китая с Россией в этой сфере.

В ответ глава Белого дома отметил, что этот вопрос может стать темой для переговоров с Пекином.

«Возможно, я буду обсуждать это. Но знаете, что делает Китай… не знаю, вы, вероятно, видели сегодня – Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции», - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что индийские официальные лица заявили, что им ничего «не известно» о разговоре между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди по поводу российской нефти .

Мы ранее информировали, что возможный отказ Китая от закупки российской нефти может стать "невероятно масштабным поворотом" в войне РФ против Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск .

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie