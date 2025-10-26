Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении объемов закупок российской нефти со стороны Китая и полном отказе Индии от импорта.

Об этом он заявил во время пресс-конференции .

В ходе беседы с журналистами его спросили, планирует ли он обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос закупок энергоресурсов из РФ и беспокоит ли его сотрудничество Китая с Россией в этой сфере.

В ответ глава Белого дома отметил, что этот вопрос может стать темой для переговоров с Пекином.

«Возможно, я буду обсуждать это. Но знаете, что делает Китай… не знаю, вы, вероятно, видели сегодня – Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции», - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что индийские официальные лица заявили, что им ничего «не известно» о разговоре между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди по поводу российской нефти .

