Индия полностью отказывается от российской нефти, а Китай сократит закупки — Трамп
Он анонсировал дальнейшие санкционные шаги против российских агрессоров, если Кремль не согласится прекратить войну.
Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении объемов закупок российской нефти со стороны Китая и полном отказе Индии от импорта.
Об этом он заявил во время пресс-конференции .
В ходе беседы с журналистами его спросили, планирует ли он обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос закупок энергоресурсов из РФ и беспокоит ли его сотрудничество Китая с Россией в этой сфере.
В ответ глава Белого дома отметил, что этот вопрос может стать темой для переговоров с Пекином.
«Возможно, я буду обсуждать это. Но знаете, что делает Китай… не знаю, вы, вероятно, видели сегодня – Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции», - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что индийские официальные лица заявили, что им ничего «не известно» о разговоре между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди по поводу российской нефти .
Мы ранее информировали, что возможный отказ Китая от закупки российской нефти может стать "невероятно масштабным поворотом" в войне РФ против Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск .