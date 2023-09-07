ЕС и другие союзники Украины это не устраивает.

Индия, которая будет принимать саммит G20 (Группы двадцати), предложила проект итоговой декларации без осуждения агрессии России против Украины, но этот вариант не устраивает ЕС и другие союзники Украины.

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Обсуждение проекта декларации, подписанное лидерами G20 в Нью-Дели, "было очень тяжелым", и пока неясно, будет ли сделано итоговое заявление, поскольку переговоры продолжаются, отмечает источник.

"Трудности в том, что РФ и Китай отказались вернуть формулировку (с осуждением агрессии России – ред.), которую мы использовали на Бали, и мы не можем с этим согласиться", – сказал представитель ЕС.

На саммите G20 в Индонезии 2022 года лидеры выступили с заявлением, в котором решительно осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Представитель ЕС считает, что в сложившейся ситуации важно то, что "Китай и Россия изолированы больше, чем G7", и что позиция союзников Украины основана на Уставе ООН.

Напомним, в конце августа Индия обратилась в США с просьбой разблокировать замороженные за сотрудничество с dummy Россией деньги, а именно 26 миллионов долларов двух индийских алмазных фирм, замороженных за сотрудничество с подсанкционной российской компанией "Алроса".

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