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Индия принимает участие в саммите G20 уже с новым названием страны – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Индия принимает участие в саммите G20 уже с новым названием страны – фото

Страны на саммите G20

В столице Индии Нью-Дели 9 сентября начинается 18-й саммит G20.

Индия планирует официально изменить название страны на Бхарат. Это решение может быть принято на специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.

Однако на саммите G20, который проходит в стране 9-10 сентября, Индия участвует уже с новым названием. Лидер Конгресса Джайрам Рамеш также подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под названием "президент Бхарата" вместо привычного "президент Индии".

Табличка Индии на саммите G20 с новым названием – Бхарат / ©
Табличка Индии на саммите G20 с новым названием – Бхарат

На саммите G20 Индия в этом году выдвинула шесть приоритетов для диалога, включая зеленое развитие, климатическое финансирование и жизнь; ускоренный, инклюзивный и устойчивый рост; ускорение прогресса в достижении целей устойчивого развития; технологическая трансформация и цифровая инфраструктура; многосторонние институции для 21-го века, а также развитие под руководством женщин.

Напомним, МИД ищет украинцев среди пострадавших в результате землетрясения в Марокко.

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Дата публикации
Просмотры
606
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