Индия просит США разблокировать замороженные за сотрудничество с Россией деньги

Это была первая подобная мера по индийскому бизнесу.

Власти Индии обратились в Соединенные Штаты с просьбой разблокировать $26 миллионов двух индийских алмазных фирм, замороженных за сотрудничество с подсанкционной российской компанией "Алроса".

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в индийском правительстве.

В сообщении указывается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США, осуществляющее надзор за санкциями, заморозило эти средства в начале года.

Это была первая подобная мера в отношении индийского бизнеса из-за нарушения санкций после начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину.

Базированные в ОАЭ филиалы индийских компаний пытались перевести их на покупку необработанных алмазов, но OFAC заморозило средства. Пока неизвестно, были ли эти средства переведены именно "Алроси".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против причастных к принудительному вывозу украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что США введут против Ирана новые санкции из-за поддержки России.

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