Индия сокращает закупку российской нефти / © ТСН

Реклама

В ноябре закупки российской нефти Индией, по прогнозам, сократятся до уровня, который в последний раз фиксировались до полномасштабной войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Несмотря на сокращение закупок, Россия пока сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию. Однако ее доля на этом рынке постепенно уменьшается.

Реклама

По оценкам аналитической компании Kpler, в ноябре среднесуточный объем импорта российской нефти в Индию составит около 1,7 млн баррелей.

Это самый низкий показатель от февраля. По сравнению с июльским максимумом, когда закупки достигали 2,8 млн баррелей в сутки, объемы уменьшились почти на 40%.

Привлекательность российского сырья для индийских покупателей также ослабляется из-за удорожания фрахта. Доставка нефти из России в Индию требует более длительного морского маршрута, что увеличивает транспортные расходы.

«Поставка нефти из России, особенно из Черного моря, остается дорогой из-за рисков безопасности и логистической неопределенности», — объяснил старший менеджер по моделированию Kpler Сумит Ритолия.

Реклама

Он также отметил, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия все активнее ищут альтернативные источники сырья. Это позволяет не только уменьшать расходы на закупки, но и делать поставки более стабильными и избегать чрезмерной зависимости от одного партнера.

Индийские нефтепереработчики начали сбавлять объемы закупок российской нефти еще до начала войны с Ираном. В тот период Нью-Дели и Вашингтон проводили переговоры по торговому соглашению и отмене американских пошлин.

Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке нарушило глобальные цепи поставок нефти. Поэтому Индии пришлось уделять больше внимания энергетической безопасности.

По подсчетам Kpler, в ноябре импорт нефти в Индию снизится примерно до 4,9 млн баррелей в сутки. Это будет самый маленький объем с августа.

Реклама

По прогнозу Ритолии, в декабре и в течение 2027 года Индия, вероятно, будет покупать у России около 1,5 млн баррелей нефти в день. РФ и дальше будет оставаться среди ведущих поставщиков сырья для страны.

В то же время возврат к почти рекордным объемам закупок, которые наблюдались в начале этого года, эксперт считает маловероятным.

Ранее сообщалось, что Россия продает нефть Urals с самыми большими за последние три года скидками.

Мы ранее информировали, что в течение последней недели в результате украинских атак были нарушены производственные процессы и возникли аварийные ситуации на девяти НПЗ РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров