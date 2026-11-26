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Индия резко сокращает закупки российской нефти: Москва теряет один из главных рынков
Причиной послужило возобновление поставок с Ближнего Востока, откуда индийские покупатели могут получать значительные объемы более дешевого сырья.
В ноябре закупки российской нефти Индией, по прогнозам, сократятся до уровня, который в последний раз фиксировались до полномасштабной войны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Несмотря на сокращение закупок, Россия пока сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию. Однако ее доля на этом рынке постепенно уменьшается.
По оценкам аналитической компании Kpler, в ноябре среднесуточный объем импорта российской нефти в Индию составит около 1,7 млн баррелей.
Это самый низкий показатель от февраля. По сравнению с июльским максимумом, когда закупки достигали 2,8 млн баррелей в сутки, объемы уменьшились почти на 40%.
Привлекательность российского сырья для индийских покупателей также ослабляется из-за удорожания фрахта. Доставка нефти из России в Индию требует более длительного морского маршрута, что увеличивает транспортные расходы.
«Поставка нефти из России, особенно из Черного моря, остается дорогой из-за рисков безопасности и логистической неопределенности», — объяснил старший менеджер по моделированию Kpler Сумит Ритолия.
Он также отметил, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия все активнее ищут альтернативные источники сырья. Это позволяет не только уменьшать расходы на закупки, но и делать поставки более стабильными и избегать чрезмерной зависимости от одного партнера.
Индийские нефтепереработчики начали сбавлять объемы закупок российской нефти еще до начала войны с Ираном. В тот период Нью-Дели и Вашингтон проводили переговоры по торговому соглашению и отмене американских пошлин.
Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке нарушило глобальные цепи поставок нефти. Поэтому Индии пришлось уделять больше внимания энергетической безопасности.
По подсчетам Kpler, в ноябре импорт нефти в Индию снизится примерно до 4,9 млн баррелей в сутки. Это будет самый маленький объем с августа.
По прогнозу Ритолии, в декабре и в течение 2027 года Индия, вероятно, будет покупать у России около 1,5 млн баррелей нефти в день. РФ и дальше будет оставаться среди ведущих поставщиков сырья для страны.
В то же время возврат к почти рекордным объемам закупок, которые наблюдались в начале этого года, эксперт считает маловероятным.
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