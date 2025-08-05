Индия страдает от наводнения: есть жертвы, пропавшие и разрушенные деревни

Наводнение в Индии / © Associated Press

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В результате мощного ливня в районе Уттаркаши (штат Уттаракханд, Индия), произошедшего во вторник, 5 августа 2025 года, погибли по меньшей мере четыре человека. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет The hindu.

Местные жители рассказывают, что осадки выпали в водосборном бассейне реки Кхирганга, что и стало причиной стремительного наводнения.

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Наводнение в Индии / © Фото из открытых источников

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр внутренних дел Амит Шах уже пообщались с главным министром штата Пушкаром Сингхом Дхами, пообещав полную поддержку в проведении спасательных операций.

«Мы мобилизовали все необходимые ресурсы. К операции привлечены Национальные силы реагирования на чрезвычайные ситуации (NDRF), Индо-Тибетская пограничная служба (ITBP) и Государственные силы реагирования на чрезвычайные ситуации (SDRF)», — заявил представитель правительства.

На месте работают спасатели, продолжается поиск пропавших без вести. Индийские службы призывают жителей воздержаться от поездок в зону стихийного бедствия и оставаться в безопасности.

Напомним, в округе Вадодара в индийском штате Гуджарат произошла трагическая авария — обрушился мост Муджпур Гамбхира, в результате чего около семи автомобилей взлетели в реку Вишвамитри.

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По меньшей мере, девять человек погибли, среди них один ребенок. Пятерых удалось спасти.