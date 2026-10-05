Прекращение войны в Украине: Индия стремится "активнее присоединиться" к переговорам

Флаг Индии / © pixabay.com

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Правительство Индии начинает играть более прямую роль в усилиях по завершению войны между Россией и Украиной, ведя диалог с обеими сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время конференции по безопасности, пишет South China Morning Post.

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По словам главы индийского внешнеполитического ведомства, в последние месяцы Нью-Дели вышел за пределы простой «публичной адвокации» мира и стремится «быть несколько активнее вовлеченным» в процесс урегулирования.

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«Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной на этот счет. Мы стараемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Черном море», — отметил Джайшанкар, добавив, что консультации также касаются энергетических перевозок и «возможностей взаимного удержания от атак».

Эти заявления свидетельствуют об ощутимом смещении в позиции Индии, которая в течение длительного времени придерживалась осторожного подхода из-за глубоких и давних связей с Москвой. Индия последовательно призывала к прекращению боевых действий, однако воздерживалась от прямой критики Кремля и голосований по резолюции ООН с осуждением российской агрессии.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди уже призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. На сентябрьском саммите BRICS в Дели лидеры обеих стран подтвердили намерение углублять двусторонние отношения.

Запад, в частности США, неоднократно пытался давить на Нью-Дели с требованием дистанцироваться от Москвы и отказаться от закупок российской нефти. Тем не менее, Россия остается для Индии не только ключевым поставщиком энергоносителей, но и главным партнером в сфере обороны и поставок вооружения.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Украина готова рассмотреть предложение Индии о возможном прекращении огня с Россией. Речь идет, в частности, о перемирии в энергетической сфере и Черном море. Сибига также повторил позицию Киева о необходимости безусловного прекращения огня вдоль линии фронта.

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