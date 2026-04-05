Индия впервые за 7 лет купила нефть у Ирана после отмены американских санкций
Возобновление закупок стало возможным после того, как США предоставили разрешение на импорт иранской нефти.
Индия впервые за последние семь лет приобрела нефть у Ирана, возобновив энергетические закупки после продолжительного перерыва.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство нефти и природного газа в Индии.
Кроме нефти, Нью-Дели также закупил у Ирана 44 тысячи метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). В настоящее время этот груз уже разгружается в индийском порту Мангалур.
По данным индийской стороны, возобновление закупок стало возможным после того, как США предоставили разрешение на импорт иранской нефти.
Индия является одним из самых крупных импортеров энергоресурсов в мире — около 85% сжиженного нефтяного газа страна получает с Ближнего Востока. Поэтому любые перебои в регионе, в частности связанные с Ормузским проливом, существенно влияют на его энергетическую безопасность.
Ранее сообщалось, что Индия и Россия договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок российского сжиженного природного газа (СПГ).
Мы ранее информировали, что корабли Военно-морских сил Индии начали сопровождать грузовые суда, проходящие через Ормузский пролив в направлении Индии.