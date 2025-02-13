Индия заняла жесткую позицию относительно российской нефти — Reuters

Индия, второй по величине импортер нефти в мире, заявила, что будет покупать российскую нефть только у тех компаний и судов, которые не попали под санкции США.

Об этом сообщило издание Reuters.

Индия следует ограничениям, установленным ООН, а не санкциям, введенным отдельными государствами. Однако угроза вторичных санкций от США затрудняет поставки российской нефти, поскольку индийские банки и компании в значительной степени зависят от американской финансовой системы.

Закупки российской нефти индийскими НПЗ были нарушены из-за санкций, касающихся цепочки поставок, что привело к значительному повышению ставок на фрахт танкеров. Некоторые покупатели и порты в Китае и Индии стали избегать судов, попавших в "черный список". Индийские чиновники сообщили, что они проинформировали российских поставщиков и трейдеров о необходимости соблюдения требований санкций США в отношении нефти, которую они продают.

"Мы не хотим рисковать. Мы не будем трогать грузы, в которых задействованы санкционированные организации или суда в цепочке поставок", — отметил индийский чиновник.

Напомним, ранее в Reuters сообщили, что Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью.

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