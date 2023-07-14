Индия запустила космический аппарат на южный полюс Луны: в чем особенность миссии

Ранее всего три страны мира сумели посадить свои аппараты на поверхность природного спутника Земли.

В пятницу, 14 июля, индийский космический аппарат "Чандраян-3" начал свое путешествие на Луну. Ракета-носитель GSLV Mark III вывела его на орбиту Земли, откуда он направится к естественному спутнику нашей планеты.

Об этом сообщает Space.

Миссия Индийского космического агентства (ISRO) предусматривает посадку космического аппарата на южном полюсе Луны. Если она будет удачной, Индия присоединится к так называемому "лунному клубу" и станет четвертой страной после США, бывшего Советского Союза и Китая, которым удалось посадить свои аппараты на поверхность естественного спутника Земли.

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Это уже вторая попытка Индии совершить посадку своего аппарата на Луне – в 2019 году индийский посадочный модуль и луноход разбились.

Другие страны во время успешных миссий на Луну совершали посадку возле экватора. Южные полярные территории природного спутника Земли получают солнечный свет под низким углом, длинные тени делают безопасную посадку сложной задачей.

Однако, в этом регионе Луны содержится много ценных ресурсов, а самое главное – здесь находится водяной лед, который можно извлечь из-под поверхности или в затененных кратерах. С этого льда можно получить воду и кислород. Именно в районе южного полюса Луны планируют приземлиться астронавты NASA во время миссии Artemis-3, запланированной на 2025-2026 годы.

Если посадка состоится успешно, шестиколесный луноход Pragyan (из санскрита – "мудрость"), будет работать в течение одного лунного дня (около двух земных недель) – от восхода до заката на Луне. Он оснащен спектрометром для анализа лунной почвы и камней, а также спектроскопом для определения их химического состава.

Чандраян-3 может совершить посадку 23 или 24 августа.

Напомним, NASA оценивает возможность добычи лунного грунта для получения сперва воды и кислорода, а в будущем, вероятно, железа и редкоземельных элементов.

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