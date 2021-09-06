Индийская фаркомпания создаст препарат против COVID-19: когда ожидать и какие свойства

Индийская фаркомпания создаст препарат против COVID-19: когда ожидать и какие свойства

Препарат будет доступен под торговой маркой Tocira.

Индийская фаркомпания Hetero получила разрешение Министерства здравоохранения и поддержки семьи страны на изготовление и экстренное использование препарата для лечения коронавируса под названием Roche Holding AG (ROG.S). Препарат якобы будет снижать риск смерти среди больных с тяжелой формой COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что этот антикоронавирусный препарат разработан для лечения COVID-19, с учетом характерных особенностей штамма "Дельта". По данным экспертов, препарат якобы снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время выздоровления и уменьшает потребность в ИВЛ. В основе так называемого лекарства действующее вещество тоцилизумаб.

Планируется, что индийский препарат будет производиться на заводе компании Hetero в Хайдарабаде и распространяться под названием Tocira до конца сентября.

"Это одобрение является чрезвычайно важным для безопасности поставок в Индии, учитывая глобальный дефицит Tocilizumab. Мы будем тесно сотрудничать с правительством, чтобы обеспечить справедливое распределение", — цитирует IndiaToday главу Hetero Group.

Напомним, австралийские ученые сообщили о успешные испытания на мышах терапии против COVID-19, которая уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%. На очереди — испытание на людях.

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