Индийский премьер обратился с призывом к Путину в Китае: что он сказал о войне в Украине

Нарендра Моде с Владимиром Путиным / © Associated Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал главу Кремля Владимира Путина к «скорейшему завершению» войны против Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

В ходе встречи с российским диктатором на саммите ШОС в Китае Моди заявил, что его страна «поддерживает все недавние усилия по установлению мира».

«Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта», — заявил индийский премьер.

Моди при этом добавил, что сотрудничество России и Индии «важно не только для двух стран», но и для «глобального мира, стабильности и процветания».

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин 31 августа прибыл в китайский город Тяньцзинь, где стартовал саммит ШОС. Визит продлится четыре дня. Китайский глава Си Цзиньпин встретил Путина красной дорожкой, музыкальным сопровождением и рукопожатием. Супруга главы КНР Пэн Лиюань также лично приветствовала диктатора России.

Китайские государственные СМИ отмечают, что нынешние отношения между Москвой и Пекином находятся «на исторически высоком уровне»