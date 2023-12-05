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Индию накрыл мощный циклон "Мичаунг": по меньшей мере 13 жертв, среди которых ребенок – фото, видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Индию накрыл мощный циклон "Мичаунг": по меньшей мере 13 жертв, среди которых ребенок – фото, видео

Непогода в Индии из-за шторма Мичаунг/Фото: скриншот

Мощные волны накрыли прибрежные города, затопив дороги, вырвав деревья и сломав линии электропередач.

На южное побережье Индии взошел циклон "Мичаунг" со скоростью ветра до 110 км/ч. В результате непогоды погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе 4-летний мальчик.

Об этом пишет Reuters.

Так, в штате Андхра-Прадеш мощные ливни вызвали высокие волны, которые упали на прибрежные города, затопив дороги, отменив 140 авиарейсов и 40 поездов.

По информации метеорологического бюро, в течение следующих суток в некоторых частях штата выпадет более 200 мм дождя.

Ливни в Индии из-за шторма Мичаунг/Фото: скриншот / ©
Ливни в Индии из-за шторма Мичаунг/Фото: скриншот
Ливни в Индии из-за шторма Мичаунг/Фото: скриншот / ©
Ливни в Индии из-за шторма Мичаунг/Фото: скриншот
Ливни в Индии из-за шторма Мичаунг/Фото: скриншот / ©
Ливни в Индии из-за шторма Мичаунг/Фото: скриншот

По меньшей мере, 8000 человек были эвакуированы. Среди 13 погибших был 4-летний мальчик, погибший после обрушения стены.

"Отчеты о повреждениях еще не поступили, потому что в некоторых низинных районах вода застаивается. Дороги были перекрыты, деревья вырваны с корнями", — рассказал анонимно старший офицер государственного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В столице Тамилнада городе Ченнай, крупном центре электроники и промышленности, наводнение снесло с дорог автомобили и затопило взлетно-посадочную полосу, что привело к приостановке работы одного из самых загруженных аэропортов Индии. Работу остановил и ряд частных компаний.

Напомним, мальчик из Украины погиб в результате мощного шторма "Киаран" в Бельгии — подробности трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
169
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