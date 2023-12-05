Индию накрыл мощный циклон "Мичаунг": по меньшей мере 13 жертв, среди которых ребенок – фото, видео

Мощные волны накрыли прибрежные города, затопив дороги, вырвав деревья и сломав линии электропередач.
На южное побережье Индии взошел циклон "Мичаунг" со скоростью ветра до 110 км/ч. В результате непогоды погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе 4-летний мальчик.
Об этом пишет Reuters.
Так, в штате Андхра-Прадеш мощные ливни вызвали высокие волны, которые упали на прибрежные города, затопив дороги, отменив 140 авиарейсов и 40 поездов.
По информации метеорологического бюро, в течение следующих суток в некоторых частях штата выпадет более 200 мм дождя.
По меньшей мере, 8000 человек были эвакуированы. Среди 13 погибших был 4-летний мальчик, погибший после обрушения стены.
"Отчеты о повреждениях еще не поступили, потому что в некоторых низинных районах вода застаивается. Дороги были перекрыты, деревья вырваны с корнями", — рассказал анонимно старший офицер государственного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Автомобили двигаются в #Chennai как #CycloneMichaung dumps heavy rains #India #Cyclone #Michaung #Flood #Rain #Flooding #Pallikaranai #ChennaiFlood #Weather #Viral #Climate #waterlogging pic.twitter.— Earth42morrow (@Earth42morrow) December 4, 2023
В столице Тамилнада городе Ченнай, крупном центре электроники и промышленности, наводнение снесло с дорог автомобили и затопило взлетно-посадочную полосу, что привело к приостановке работы одного из самых загруженных аэропортов Индии. Работу остановил и ряд частных компаний.
Массивные плоды до сильных ветров после Cyclone Michaung в Chennai of Tamil Nadu, Индия (04.12.2023)— Disaster News (@Top_Disaster) December 4, 2023
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Напомним, мальчик из Украины погиб в результате мощного шторма "Киаран" в Бельгии — подробности трагедии.
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