Индию заливают мощные муссонные дожди: количество погибших постоянно растет

В штате продолжаются спасательные работы и количество жертв в скором времени может увеличиться.

В результате значительных осадков в течение последних трех дней количество жертв в штате Химачал-Прадеш на севере Индии увеличилось до 71 человека.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Однако количество погибших может увеличиться, ведь спасательные работы до сих пор продолжаются. Сильные ливни превратили дороги в реки и затопили целые села.

Количество пострадавших составляет около 495 тысяч, а 14 тысяч человек пришлось эвакуировать в лагеря помощи.

Напомним, в Нью-Дели зафиксировали рекордный по количеству осадков день впервые за последние 40 лет. Ливни повлекли за собой наводнения и оползни, в результате чего погибли, по меньшей мере, 22 человека.

В Индии сейчас - разгар сезона муссонов, который может продолжаться с апреля по сентябрь. В то же время жители наиболее густонаселенной страны мира являются одними из наиболее уязвимых к последствиям климатического кризиса.

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