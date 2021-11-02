Индонезия первой одобрила вакцину Novavax, которую собиралась покупать Украина: что это за препарат

Индонезия первой одобрила вакцину Novavax, которую собиралась покупать Украина: что это за препарат

Novavax уже подала заявку на одобрение своей вакцины от Великобритании, ЕС, Канады, Австралии, Индии и Филиппин.

Индонезия стала первой в мире страной, одобрившей для экстренного использования вакцину против COVID-19 производства американской компании Novavax.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Вакцину будет производить Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute of India), в Индонезии препарат будет использоваться под торговой маркой COVOVAX.

Novavax уже подала заявку на получение разрешения на одобрение своей вакцины от Великобритании, ЕС, Канады, Австралии, Индии и Филиппин.

Что это за вакцина

Двухдозовая вакцина Novavax отличается от широко используемых мРНК-вакцин, таких как Pfizer и Moderna. В ее основе – копии спайк-протеинов, или так называемых "шипов" коронавируса, воспроизведены в лаборатории. Novavax не требует хранения при холодных температурах в отличие от некоторых других препаратов от коронавируса.

В июне Novavax провела исследование с почти 30 тыс. участниками в США и Мексике. Вакцина оказалась на 90% эффективна против COVID-19. Препарат также сработал против новых штаммов, циркулировавших в тех странах летом.

Novavax и Украина

В мае 2021 года тогдашний министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что в Украину привезут 10 миллионов доз вакцины Novavax.

В июле премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дополнительно в августе в Украину должны поступить, кроме Pfizer и CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax.

Однако в августе министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав расторгает контракт на поставку вакцины AstraZeneca (CoviShield) и Novavax от индийской компании Serum Institute of India, хотя уже сделал подписку на 2 миллиона доз.

Поэтому вакцина Novavax так и не появилась в Украине.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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