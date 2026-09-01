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Индонезия забила тревогу из-за своих граждан в армии РФ: Джакарта начала расследование
Джакарта также выясняет, могли ли индонезийцы завербовать в военную деятельность под предлогом трудоустройства.
Власти Индонезии приступили к проверке информации о возможном участии ее граждан в составе российской армии.
Об этом сообщает ANTARA News.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Ивонн Мевенканг заявила, что сейчас нужно установить личности людей, проверить их гражданство, обстоятельства возможной вербовки и характер их участия в войне.
Проверка осуществляется через дипломатические представительства Индонезии, а также в координации с соответствующими министерствами и государственными учреждениями.
В то же время в Джакарте уже заявили о своей позиции по поводу возможного участия индонезийских граждан в войне на стороне России.
«Если среди граждан Индонезии есть жертвы такого процесса, правительство Индонезии примет необходимые меры защиты в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнула Ивонн.
Индонезия проверяет возможный обман
Отдельно индонезийские власти намерены установить, могли ли граждане страны стать жертвами мошенничества, эксплуатации или вербовки под предлогом трудоустройства.
Речь идет, в частности, о случаях, когда человеку могут предложить работу, которая на самом деле предполагает ее вовлечение в военную деятельность.
«Если среди граждан Индонезии есть жертвы такого процесса, правительство Индонезии примет необходимые меры защиты в соответствии с действующим законодательством», — заявила представитель МИД.
В Индонезии также предусмотрены правовые нормы, касающиеся прохождения гражданами военной службы в иностранных государствах. В частности, такие действия могут иметь последствия для гражданства.
В то же время, соответствующие решения, как отмечают в индонезийском МИД, должны приниматься только на основании подтвержденных фактов и в соответствии с действующим законодательством.
Министерство иностранных дел Индонезии призвало граждан страны соблюдать осторожность с предложениями трудоустройства в зонах конфликтов. Также в ведомстве советуют опасаться любых предложений, которые могут предусматривать военную деятельность в пользу другого государства.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает массово набирать иностранцев на войну из-за нехватки людей на фронте.
Мы ранее информировали, что в России растет количество сообщений о принудительной вербовке на войну.