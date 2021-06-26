Индонезия зафиксировала самый высокий с начала пандемии прирост заражений коронавирусом

В стране начали разворачивать мобильные COVID-госпитали.

Индонезия в субботу, 26 июня, зарегистрировала 21 095 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в течение суток от осложнений коронавируса умерли еще 358 пациентов, и общее количество летальных случаев возросло до 56 729.

"В Индонезии наибольшее количество случаев коронавируса (2 093 962) и смертей от COVID-19 в Юго-Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Как пишет The Jakarta Post, из-за резкого роста заболеваемости ряд медучреждений был вынужден развернуть мобильные COVID-госпитали. В то же время правительство отказывается от усиленного карантина, оставляя в действии режим PPKM Mikro, который предусматривает некоторые ограничения активности населения.

По состоянию на пятницу в индонезийской столице Джакарте с более чем 10 млн населения коэффициент занятости коек для пациентов с коронавирусом составлял не менее 90%. Те же показатели в настоящее время наблюдаются в провинции Западная Ява.

Как сообщалось, в сельских районах Индонезии начали раздавать цыплят, чтобы стимулировать местных жителей вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививку.

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