Индонезию всколыхнули сразу два мощных землетрясения: есть угроза цунами

Пока данных о жертвах или пострадавших не поступало.

В Индонезии зафиксированы землетрясения магнитудой 6,1 и 5,8.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Первое землетрясение в EMSC оценили магнитудой 6,1. Оно произошло рано утром. Через несколько часов последовало еще одно землетрясение магнитудой 5,8. По данным сейсмологического центра, первое землетрясение произошло на глубине 43 км, а второе – на глубине 40 км.

Землетрясения являются привычным явлением в Индонезии, расположенной в зоне "огненного кольца" тектонической активности в Тихом океане. У страны есть история разрушительных землетрясений и цунами, в том числе более 2000 погибших во время землетрясения на Сулавесе в 2018 году.

Напомним, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Жителей близлежащей громады призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

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