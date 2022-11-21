Индонезию всколыхнуло землетрясение: почти 50 погибших и сотни пострадавших (фото)

Землетрясение произошло на индонезийском острове Ява на глубине 10 километров.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло вблизи столицы Индонезии Джакарты сегодня, 21 ноября. Известно уже о, по меньшей мере, 46 погибших и 700 раненых.

Об этом сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как пишет BBC, землетрясение произошло на индонезийском острове Ява в городе Сианджур на западной части острова на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались также в Джакарте примерно в 100 км настолько, что пришлось эвакуировать жителей многоэтажных зданий.

Фото: Associated Press

В то же время в службе по чрезвычайным ситуациям Индонезии предупреждают, что толчки могут повториться, а число погибших расти.

Землетрясения являются частым явлением в Индонезии, расположенной в зоне "огненного кольца" тектонической активности в Тихом океане.

Напомним, на Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.

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