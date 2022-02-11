Инфляция в США достигла 40-летнего рекорда: что больше всего выросло в цене

Причинами ускорения инфляции есть дисбаланс спроса и предложений на фоне пандемии.
В США в январе инфляция достигла самого высокого уровня за четыре десятилетия, ускорившись до 7,5% годовых. Такой показатель в последний раз был в феврале 1982 года.
Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства труда.
Как пишет издание, причиной ускорения инфляции является дисбаланс спроса и предложений на фоне пандемии. В то же время большинство экономистов ожидают, что рост цен ослабнет, когда адаптируется бизнес и нормализуется спрос.
Отмечается, что значительно выросли цены на автомобили, мебель и бытовую технику, а также на другие товары длительного пользования. Также прибавили в цене мясо, яйца и цитрусовые.
Напомним, за первый месяц 2022 инфляция в Украине ускорилась. В январе она вырос до 1,3% по сравнению с декабрем прошлого года. Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки.
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