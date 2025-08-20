Инфлюенсершу застрелили на глазах маленького сына: что случилось (фото)

Блогерша Ярели Эшли Эрмосильо / © New York Post

В американском штате Аризона в Глендейле погибла 27-летняя блогерша Ярели Эшли Эрмосильо, после того как случайно оказалась в центре конфликта между двумя водителями. Трагедия произошла на глазах у ее мужа и четырехлетнего сына.

Об этом сообщает New York Post.

Известная инфлюенсерша, у которой было более 144 тыс. подписчиков в Instagram, получила смертельное ранение в голову, когда ее автомобиль оказался рядом с машиной агрессора. Инцидент произошел 15 августа.

По версии полиции, ссора между двумя водителями на светофоре переросла в стрельбу. 33-летний водитель пикапа Хесус Пресиадо Доустен поспорил с другим водителем, после чего достал оружие и выстрелил наугад. Пуля пробила окно автомобиля блогерши со стороны пассажира. Женщину срочно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

«Мой вопрос все еще такой: почему он решил просто стрелять наугад в другую сторону? Он явно не видел, что рядом была еще одна машина», — сказал сержант полиции Глендейла Брайан Хоскинс.

«Это и есть ответственность — быть сознательным владельцем оружия. Нельзя хаотично открывать огонь, особенно в густонаселенном городе», — подчеркнул правоохранитель.

Следователи установили, что пикап принадлежал Доустену. Во время обыска его квартиры обнаружили два пистолета, после чего мужчину задержали. Ему предъявили обвинения, в частности в убийстве второй степени.

Эрмосильо была известна благодаря кулинарным и лайфстайл-видео, которые она активно публиковала в соцсетях. Всего в Facebook, Instagram и TikTok у нее было более 300 тыс. подписчиков.

Родные создали страницу на GoFundMe, чтобы собрать средства на похороны блогерши. В прощальной заметке о Ярели написали: «Любящая жена, преданная мама и прекрасная душа, которая дарила свет всем, кто ее знал».

«Она оставила после себя мужа и 4-летнего сына, которые теперь переживают невероятную потерю. Самой большой радостью в жизни Ярели было материнство, она отдавала сердце заботе о своем мальчике. Она стала невинной жертвой чужого конфликта на дороге, оставив опустошенными свою семью и друзей», — отметили близкие.

Напомним, ранее в Мексике известную 23-летнюю блогершу застрелили прямо во время прямого эфира в TikTok.