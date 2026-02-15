Инфлюэнсеры заполонили поселок Бронте из-за выхода фильма "Грозовой перевал"

Село Гаворт, родное для сестер Бронте, заполнили блоггеры и туристы из-за выхода фильма с Марго Робби и Джейкобом Элорди / © unsplash.com

Деревня Гаворт в Западном Йоркшире, где когда-то жила известная литературная семья Бронте, оказалась в центре внимания благодаря выходу эротической экранизации романа Эмили Бронте 1846 «Грозовой перевал» в режиссуре Эмеральд Феннелл. Особенно активно посещают село инфлюэнсеры и блогеры, которые делятся своими впечатлениями в TikTok и Instagram.

В главных ролях в фильме снялись австралийские звезды Марго Робби и Джейкоб Элорди. Ожидается, что в течение следующих недель сотни тысяч туристов приедут в Гаворт, чтобы посетить известные места: мощеные улицы, гранитные дома, магазины со сладостями и канцелярией на тему Бронте, а также дикие торфяные пустоши, где разворачивается история Кэтрин и Хитклиффа.

Местный историк Дэвид Пирсон рассказал журналистам BBC, что некоторые туристы даже считают деревню киностудией.

«Людям кажется, что здесь никто не живет — они думают, что это какой-то Диснейленд», — говорит он.

На самом деле, в Гаворте постоянно проживает около 7 000 человек.

С одной стороны, повышенное внимание Голливуда приносит коммерческую пользу, но с другой — местные волнуются из-за вероятной проблемы «туристического перенаселения». Села в Котсуолде и Корнуоле уже сталкивались с наплывом туристов из TikTok, приезжавших автобусами на объекты, не приспособленные для таких масс.

Магазины Гаворта уже ощутили последствия. Владелица одного из них рассказала, что в октябре-декабре на выходных и во время школьных каникул им приходилось брать дополнительный персонал и контролировать очереди.

Инфлюэнсеры заполонили деревню Бронте из-за выхода фильма Грозовой перевал Фото иллюстративное, Википедия / © Википедия

«Мы знали, что будет много людей, но объем интереса немного удивил нас», — отмечает она.

Блоггеры и инфлюэнсеры уже публикуют свои «брендовые путешествия», делятся советами, как добраться до «настоящего Грозового перевала» и посещают Старую почту, где Эмили Бронте отправляла рукопись романа своему издателю.

Представитель Visit Bradford отмечает, что популярность фильма может привлечь новую аудиторию в регион.

«Туристы посещают Гаворт более 170 лет благодаря успеху сестер Бронте. Эта новая экранизация снова привлекает внимание и приглашает людей открыть для себя Гаворт и район Брэдфорда», — добавляет он.

Владелец магазина Памела Хауорт уверена, что большинство местных бизнесов, которыми руководят сильные женщины, смогут справиться с наплывом туристов.

«Время покажет — спросите меня через месяц», — шутит она.

