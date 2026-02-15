- Дата публикации
Инфлюэнсеры заполонили поселок Бронте из-за выхода фильма "Грозовой перевал"
Село Гаворт в Западном Йоркшире, родное место сестер Бронте, стало магнитом для TikTok и Instagram-блоггеров перед премьерой фильма «Грозовой перевал». Туризм в селе растет, местные волнуются из-за переполненных улиц.
Деревня Гаворт в Западном Йоркшире, где когда-то жила известная литературная семья Бронте, оказалась в центре внимания благодаря выходу эротической экранизации романа Эмили Бронте 1846 «Грозовой перевал» в режиссуре Эмеральд Феннелл. Особенно активно посещают село инфлюэнсеры и блогеры, которые делятся своими впечатлениями в TikTok и Instagram.
dailymail
В главных ролях в фильме снялись австралийские звезды Марго Робби и Джейкоб Элорди. Ожидается, что в течение следующих недель сотни тысяч туристов приедут в Гаворт, чтобы посетить известные места: мощеные улицы, гранитные дома, магазины со сладостями и канцелярией на тему Бронте, а также дикие торфяные пустоши, где разворачивается история Кэтрин и Хитклиффа.
Местный историк Дэвид Пирсон рассказал журналистам BBC, что некоторые туристы даже считают деревню киностудией.
«Людям кажется, что здесь никто не живет — они думают, что это какой-то Диснейленд», — говорит он.
На самом деле, в Гаворте постоянно проживает около 7 000 человек.
С одной стороны, повышенное внимание Голливуда приносит коммерческую пользу, но с другой — местные волнуются из-за вероятной проблемы «туристического перенаселения». Села в Котсуолде и Корнуоле уже сталкивались с наплывом туристов из TikTok, приезжавших автобусами на объекты, не приспособленные для таких масс.
Магазины Гаворта уже ощутили последствия. Владелица одного из них рассказала, что в октябре-декабре на выходных и во время школьных каникул им приходилось брать дополнительный персонал и контролировать очереди.
«Мы знали, что будет много людей, но объем интереса немного удивил нас», — отмечает она.
Блоггеры и инфлюэнсеры уже публикуют свои «брендовые путешествия», делятся советами, как добраться до «настоящего Грозового перевала» и посещают Старую почту, где Эмили Бронте отправляла рукопись романа своему издателю.
Представитель Visit Bradford отмечает, что популярность фильма может привлечь новую аудиторию в регион.
«Туристы посещают Гаворт более 170 лет благодаря успеху сестер Бронте. Эта новая экранизация снова привлекает внимание и приглашает людей открыть для себя Гаворт и район Брэдфорда», — добавляет он.
Владелец магазина Памела Хауорт уверена, что большинство местных бизнесов, которыми руководят сильные женщины, смогут справиться с наплывом туристов.
«Время покажет — спросите меня через месяц», — шутит она.
